Такси Uber снесло ограждение на Варшавской

О пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

О пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

На перекрестке Варшавской улицы и Галстяна ДТП с участием автомобиля службы такси Uber.

ДТП произошло вечером 17 октября. Иномарка влетела в дорожное ограждение между двумя полосами движения и зацепила знак.

«Убер улетел в забор на перекрёстке Варшавской и Галстяна», — сообщили вечером 17 октября очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

Судя по кадрам, от забора ничего не осталось, а автомобиль лишился бампера. О пострадавших не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Красногвардейском районе Северной столицы произошло серьезное ДТП с участием нескольких автомобилей и мотоцикла. Страшная авария случилась с 15 октября, на Малоохтинском проспекте перед Гранитной улицей.