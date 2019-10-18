На Суздальском у светофора загорелся автомобиль

В Калининском районе Петербурга днем 18 октября загорелся автомобиль. Машина вспыхнула на светофоре на Суздальском проспекте.

Машина, по словам очевидцев, двигалась в сторону улицы Ушинского по крайней левой полосе. Возгорание произошло за несколько метров до пешеходного перехода.

«Пострадавших, вроде, нет», — сообщил один из очевидцев в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

На место происшествия прибыли пожарные. Автомобиль потушен. Причины возгорания неизвестны.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в поселке Горелово Красносельского района Петербурга в ночь на 17 октября сгорела Audi. Пожарные, по словам очевидцев, прибыли через десять минут после вызова. Однако спасти машину не удалось, моторный отсек полностью выгорел.