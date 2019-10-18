Седан врезался «Тойоту» на Каменностровском проспекте

О пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

О пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 18 октября на Каменностровском проспекте в Петербурге белый седан врезался в «Тойоту».

Видимо, водитель седана пытался припарковаться и въехал в бампер черной «Тойоты».

ДТП произошло около дома № 12 на Каменностровском проспекте.

Капот нарушителя оказался смят под тяжестью заднего бампера «Тойоты».

«На Каменоостровском 12 белый седан приехал в задний бампер внедорожника. Все живы, кроме бампера», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb сообщала о том, что вечером 18 октября на Выборгском шоссе напротив «Ленты» произошло ДТП с участием маршрутки и городского автобуса. По словам очевидцев, причиной ДТП стала невнимательность водителей