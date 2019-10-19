На перекрестке Савушкина и Туристской произошло серьезное ДТП. Водителя увезла реанимация

В ночь на 20 октября на перекрестке Савушкина и Туристской произошло серьезное ДТП.

По словам очевидцев, машины разбиты вдребезги, а одного водителя забрала реанимация. Вокруг места происшествия собралось много людей.

«На Пересечении Савушкина и Туристской серьезная авария с пострадавшими. 5 автомобилей, оперативно подъехала реанимация и подбежали люди помогать. Вроде без жертв, одного водителя забрали в реанимацию.», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Гатчинском районе Ленобласти произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Водитель за рулем ВАЗ 21140 пошел в обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с Fiat Ducato, за рулем которого находился 60-летний мужчина.