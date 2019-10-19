Ночью на перекрестке Звездной и Московского столкнулись Kia и Ladа

Ночью на перекрестке Звездной и Московского столкнулись Kia и Ladа
О пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

В ночь на 20 октября в Московском районе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

ДТП произошло после перекрестка Звездной улицы и Московского шоссе. По словам очевидцев, столкнулись Lada.

«После перекрёстка Звёздной улицы и Московского шоссе столкнулись Киа и Лада», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

«Кого-то видимо на лежаке швырнуло. Помяты-то неплохо, только что там проезжал. Явно не на 20 км/ч стукнулись», — пишет пользователь Сети.

О пострадавших информации не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ночь на 20 октября на перекрестке Савушкина и Туристской произошло серьезное ДТП. По словам очевидцев, машины разбиты вдребезги, а одного водителя забрала реанимация. Вокруг места происшествия собралось много прохожих и представителей СМИ.

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