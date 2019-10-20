Очевидцы: маршрутка ехала на «красный» и столкнулась с трамваем на Десантников

В результате ДТП пострадали 15 человек, в том числе двое детей. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В результате ДТП пострадали 15 человек, в том числе двое детей. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Очевидцы рассказали, что маршрутка ехала на «красный» сигнал светофора перед тем, как столкнуться с трамваем на перекрестке Петергофского шоссе и улицы Десантников.

По словам свидетелей произошедшего, на момент ДТП «зеленый» горел трамваю.

По предварительной информации, водитель маршрутного автобуса двигался на запрещающий сигнал светофора, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В результате столкновения с трамваем маршрутка перевернулась. По уточненной информации, в аварии пострадали 15 человек, в том числе двое несовершеннолетних (9 и 14 лет).

Напомним, вечером 20 октября на пересечении улицы Десантников и дублера Петергофского шоссе произошло ДТП. Маршрутный автобус номер 235, в котором находились пассажиры, столкнулся с трамваем номер 23. На месте работают сотрудники спецслужб. Маршрутка перевернулась. В результате ДТП пострадали 16 человек, среди которых трое детей.

Сейчас проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стало известно количество пострадавших в дорожно-транспортно происшествии, в ходе которого столкнулись маршрутный автобус номер 235 и трамвай номер 23.