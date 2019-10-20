После ДТП маршрутки с трамваем на Десантников пострадали 15 человек

После ДТП маршрутки с трамваем на Десантников пострадали 15 человек
После столкновения с трамваем маршрутка перевернулась. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В Петербурге на перекрестке улицы Десантников и Петергофского шоссе маршрутка врезалась в трамвай.

В результате столкновения пострадали 15 человек, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Среди пострадавших две детей – 9 и 14 лет.

Напомним, вечером 20 октября на пересечении улицы Десантников и дублера Петергофского шоссе произошло ДТП. Маршрутный автобус номер 235, в котором находились пассажиры, столкнулся с трамваем номер 23. На месте аварии работают сотрудники спецслужб.

По предварительным данным, водитель маршрутного автобуса двигался на запрещающий сигнал светофора. После столкновения с трамваем маршрутка перевернулась.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стало известно количество пострадавших в дорожно-транспортно происшествии, в ходе которого столкнулись маршрутный автобус номер 235 и трамвай номер 23.

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После ДТП маршрутки с трамваем на Десантников пострадали 15 человек
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