После ДТП маршрутки с трамваем на Десантников пострадали 15 человек

После столкновения с трамваем маршрутка перевернулась. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

После столкновения с трамваем маршрутка перевернулась. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В Петербурге на перекрестке улицы Десантников и Петергофского шоссе маршрутка врезалась в трамвай.

В результате столкновения пострадали 15 человек, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Среди пострадавших две детей – 9 и 14 лет.

Напомним, вечером 20 октября на пересечении улицы Десантников и дублера Петергофского шоссе произошло ДТП. Маршрутный автобус номер 235, в котором находились пассажиры, столкнулся с трамваем номер 23. На месте аварии работают сотрудники спецслужб.

По предварительным данным, водитель маршрутного автобуса двигался на запрещающий сигнал светофора. После столкновения с трамваем маршрутка перевернулась.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стало известно количество пострадавших в дорожно-транспортно происшествии, в ходе которого столкнулись маршрутный автобус номер 235 и трамвай номер 23.