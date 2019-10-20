На Дачном проспекте столкнулись две легковушки

Вечером 20 октября в Кировском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух автомобилей.

По словам очевидцев, ДТП произошло на кольцевом перекрестке Дачного проспекта и проспекта Ветеранов. Судя по снимкам с места происшествия, черного легкового автомобиля неудачно повернул на кольце налево. В этот момент в его бок врезалась белая легковушка.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вечером 20 октября на пересечении улицы Десантников и дублера Петергофского шоссе произошло ДТП. Маршрутный автобус, в котором находились пассажиры, столкнулся с трамваем.