Боец Росгвардии погиб на экзамене

Боец Росгвардии погиб на экзамене
Краповые береты. Фото: РИА Новости

Вчера на сдаче военного экзамена в Хабаровском крае погиб один из солдат.

Несчастный случай произошел вчера 20 октября: во время сдачи экзамена на повышение квалификации, получение крапового берета, погиб один из бойцов.

Огромное количество солдат со всего Дальневосточного региона приехали на сдачу экзамена в Хабаровский край. Один из его этапов — рукопашный бой. Именно во время этой части экзамена погиб боец.

Молодой человек из Улан-Удэ получил тяжелейшую травму черепа, впал в кому и, не приходя в сознание, скончался.

Напомним, что в сентябре этого года семи бойцам спецназа ФСИН присвоили краповые береты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что в Кутаиси местные жители протестуют против российского спектакля, с которым в Грузию приехали актеры московского театра.

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