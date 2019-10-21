На КАД опрокинулся мусоровоз

Днем 21 октября на кольцевой автодороге Петербурга опрокинулся груженный мусоровоз.
ДТП произошло на 47-м километре внешнего кольца КАД, у развязки с Ропшинским шоссе.
Мусор оказался на проезжей части.
«Мусоровоз опрокинулся на бок на съезде с Ропшинского шоссе на внешнюю сторону КАДа», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».
По предварительной информации, водитель мусоровоза не справился с управлением. Машина повалилась на набок.
Информации о пострадавших не поступало.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и дорожники.
«Прилёг отдохнуть», — пишет пользователь Сети.
«Центр тяжести высокий, а они гоняют», — отметил другой комментатор.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на пересечении проспектов Энгельса и Суздальского произошло ДТП с мусоровозом. На дороге образовалась большая пробка.