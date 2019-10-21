Следователи заинтересовались гибелью женщины в петербургском отделе полиции

Следственными органами СК России по Петербургу проводится доследственная проверка по факту наступления смерти женщины в одном из петербургских отделов полиции.

Напомним, в ночь на 21 октября в одном из отделов полиции скончалась 32-летняя ранее судимая женщина. Ее доставили в отдел за совершение административного правонарушения.

Женщине стало плохо.

Как сообщили gazeta.spb.ru в Следственном комитете по Петербургу, сотрудниками полиции была вызвана бригада скорой помощи. Однако женщина скончалась во время проведения реанимационных мероприятий.

В Следственном комитет также отметили, что в ходе осмотра места происшествия каких-либо телесных повреждений на теле умершей не обнаружено.

Точная причина смерти будет установлена после судебно-медицинская экспертиза.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на сотрудников СИЗО «Кресты-1» подали иск после рассказа о пытках в тюрьме.