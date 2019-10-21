Вице-адмирала Михаила Моцака похоронят на Серафимовском кладбище

Гражданская панихида по умершему состоится завтра в 10:00.

Во вторник, 22 октября, пройдет прощание с ушедшим из жизни в прошлые выходные вице-адмиралом в отставке Михаилом Моцаком. Гражданская панихида пройдет в Санкт-Петербургском военно-морском институте, который находится на набережной Лейтенанта Шмидта. Начало запланировано на 10 часов утра. Отпевание умершего состоится в 12:30 в Никольском морском соборе, где ежегодно служат панихиду по погибшим в двухтысячном году подводникам, служившим на подводной лодке «Курск».

Михаила Моцака похоронят на Серафимовском кладбище. По данным «Фонтанки», сам вице-генерал хотел быть похоронен вместе с экипажем затонувшей подлодки «Курск», как рассказали его родственники. Погребение в этом месте невозможно, поэтому вице-генерал будет похоронен на семейном участке. Будучи в должности начальника штаба Северного флота Моцак возглавлял операцию по спасению 118 подводников.

Поминки пройдут в государственной резиденции К-2 на Каменном острове.

О кончине вице-генерала стало известно в субботу, 19 октября. Михаил Моцак ушел из жизни в возрасте 70 лет. Он скончался в Военно-медицинской академии имени Кирова после продолжительной болезни.