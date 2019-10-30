Росприроднадзор грозит чиновникам штрафом за неправильно сложенный снег

Росприроднадзор грозит чиновникам штрафом за неправильно сложенный снег
Максимальное наказание для юридического лица может составить 300 тыс. рублей.Фото: 78.rpn.gov.ru

Росприроднадзор требует учитывать экологические требования при выборе площадок для временного хранения снега.

В адрес администраций Петербурга направлены соответствующие письма, сообщили gazeta.spb.ru в Северо-Западном межрегиональном управлении Росприроднадзора.

В ведомстве отметили, что площадки временного складирования снега не должны размещаться в водоохранной зоне водных объектов. Все временные снегоприемные пункты должны быть огорожены, иметь обваловку и ливнестоки для отвода талых вод в ливневую канализацию.

В случае невыполнения этих требований предусмотрена административная ответственность. Максимальное наказание для юридического лица может составить 300 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что губернатор Северной столицы Александр Беглов удостоверился в готовности коммунальных служб города к зимнему сезону. Первый снежный покров в Петербурге составил шесть сантиметров. На улицах города появились 400 снегоуборочных машин и 900 работников дорожных служб.

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