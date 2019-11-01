Сбербанк запускает ипотеку со ставкой 1%

Новый инструмент, запущенный холдингом, позволит снизить процент по ипотеке до 1% покупателям жилья в новостройках.
Модернизированное предложение «Сбербанка» предоставляет девелоперу возможность перераспределить части скидки по собственному кредиту в пользу покупателя. Таким образом ипотека оформляется под 1%, сообщили в пресс-службе организации.
Кроме того, инструмент может использоваться для при покупке строящегося жилья, которое реализуется при помощи эскроу-счетов. Потенциальному владельцу квартиры предоставляет возможность решить, будет ли ставка снижена на весь период ипотеки или только пока дом не сдадут.
Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Сбербанк» подтвердил свои намерения по приобретению акций корпорации Mail.ru. Долю холдинг выкупит у «Газпрома».