Сбербанк запускает ипотеку со ставкой 1%

Как сообщает "Интерфакс", наиболее низкие ставки по ипотеке на покупку жилья с привлечением проектного финансирования будут для семей с детьми. Фото: pixabay.com

Как сообщает "Интерфакс", наиболее низкие ставки по ипотеке на покупку жилья с привлечением проектного финансирования будут для семей с детьми. Фото: pixabay.com

Новый инструмент, запущенный холдингом, позволит снизить процент по ипотеке до 1% покупателям жилья в новостройках.

Модернизированное предложение «Сбербанка» предоставляет девелоперу возможность перераспределить части скидки по собственному кредиту в пользу покупателя. Таким образом ипотека оформляется под 1%, сообщили в пресс-службе организации.

Кроме того, инструмент может использоваться для при покупке строящегося жилья, которое реализуется при помощи эскроу-счетов. Потенциальному владельцу квартиры предоставляет возможность решить, будет ли ставка снижена на весь период ипотеки или только пока дом не сдадут.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Сбербанк» подтвердил свои намерения по приобретению акций корпорации Mail.ru. Долю холдинг выкупит у «Газпрома».