Сына топ-менеджера «Газпрома» похитили из детсада в Петербурге

Сына топ-менеджера &#171;Газпрома&#187; похитили из детсада в Петербурге
Мальчика мог забрать отец. Фото: https://pixabay.com

О пропаже мальчика сообщила его мать. Злоумышленника запечатлели камеры наблюдения.

Все случилось в четверг, 7 ноября. Обо всем сообщает портал 47news. В отделение полиции обратилась 36-летняя гражданка Эстонии, которая заявила, что ее ребенок пропал из детского сада. Сотрудники правоохранительных органов просмотрели видео с камер наблюдения и отметили, что им удалось запечатлеть момент пропажи ребенка. Пока что о его местонахождении ничего неизвестно. Ведется расследование.

Уточняется, что малыш является сыном топ-менеджера «Газпрома». По предварительным данным, ребенка мог забрать именно он — сейчас супруги переживают не лучшие времена, их отношения находятся под угрозой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что исчезнувших в Сосновом Бору подростков нашли в Брянской области. О пропаже девушки из Ленинградской области и её молодого человека из Самары в полицию сообщили три месяца назад.

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