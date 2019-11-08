Стали известны подробности исчезновения сына топ-менеджера «Газпрома»

Сын топ-менеджера «Газпрома» пропал из детского сада в Приморском районе Петербурга. Мать шестилетнего Марка заявила в полицию о его пропаже ребенка вечером 7 ноября.

Как сообщает портал 47news, полиция Приморского района приняла заявление о пропаже мальчика от 36-летней матери ребенка, имеющей эстонское гражданство. Отец пропавшего мальчика занимает должность замгендиректора компании «Газпром флот», которая является дочкой газовой монополии.

Ребенок был похищен примерно в два часа дня. Неизвестный мужчина явился в частный детский сад «Мармелад», расположенный на охраняемой территории на Коннолахтинском проспекте, и увел малыша.

Это произошло после того, как Полина, в сопровождении приставов, забрала старшего сына из элитной школы на Крестовском острове. При себе она имела исполнительный лист о возвращении детей матери. 9-летний Филипп рассказал маме, в каком садике находится Марк, однако к моменту их приезда, его там не было.

Позже в особняк в престижном поселке «Северный версаль», владельцем которого, скорее всего, является отец ребенка, прибыли приставы и полиция. Ребенка внутри не оказалось, однако были найдены записи о нанятых гувернере, водителе и няне.

Издание уточняет, что пара решила расстаться еще четыре года назад. Их отношения не были оформлены официально. По решению эстонского суда, дети должны были остаться с матерью, а отец мог забирать их на каникулы.

Как рассказала сама Полина, Олег угрожал ей вывезти детей на частном самолете. Так, в апреле прошлого года она отправила ребят на каникулы в Москву, и с тех пор видела их всего два раза. Полине пришлось подать в суд для возвращения детей, который встал на ее сторону.

Издание также связалось с отцом ребенка, который заявил, что ребенка» похитил «не неизвестный, а известный, а также то, что они сейчас вместе находятся в Крыму.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сына топ-менеджера «Газпрома» похитили из детсада в Петербурге.