Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ пройдет псиахтрическую экспертизу

Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ пройдет псиахтрическую экспертизу
Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ раскаялся в содеянном. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Доценту СПбГУ, подозреваемому в убийстве бывшей студентки, назначили психиатрическую экспертизу. Сейчас мужчина прибывает в шоковом состоянии.

Сторона защиты утверждает, что подозреваемый действовал под сильным фактором. Установить причины предстоит следователям и психиатрам.

«Это могло быть состояние патологического опьянения или состояние аффекта, поэтому здесь можно пока лишь строить предположения», — приводит слова адвоката доцента Александра Почуева РБК.

Почуев добавил, что подозреваемый раскаялся в содеянном.

Напомним, 63-летний доцент СПбГУ был задержан 9 ноября. Мужчину поймали на набережной Мойки при попытке утопить отрезанные женские руки. Он упал в воду и был госпитализирован с переохлождением.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «убийство». В квартире доцента при обысках обнаружили обезглавленное тело девушки, отрезанную голову и окровавленную пилу. Убитой оказалась 24-летняя девушка, с которой доцент, по слухам, находился в отношениях.

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