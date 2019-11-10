Из-за атлантического циклона в Петербурге ожидаются дожди в воскресенье

В воскресенье, 10 ноября, Петербург окажется вблизи центра активного атлантического циклона.

Днем в Петербурге ожидается облачная погода, временами пройдут дожди, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус на своей странице в Facebook. Температура воздуха в днем достигнет +8…+10 градусов. Юго-восточный ветер разгонится до 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение дня почти не изменится и составит 758 мм ртутного столба, что немного ниже нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что осень в Петербурге началась с по-настоящему летней погоды. Температура воздуха днем 2 сентября, по данным Северо-западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, составит +26 градусов.