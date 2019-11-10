В Петербурге начали устанавливать новогодние елки

В Петербурге начали устанавливать новогодние елки и монтировать праздничные украшения.

Несмотря на то, что до наступления новогодних праздников ещё больше полутора месяцев, ёлки уже ставят на традиционных площадках в разных районах города.

Фотографии монтажа новогодней елки появились в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«Нооовый Год к нам мчится», — написал автор поста.

Однако жители Петербурга не спешат радоваться и жалуются на плохую погоду и такое же настроение. Напомним, что синоптики опять пообещали дожди.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что из-за атлантического циклона в Петербурге ожидаются дожди в воскресенье.