Эксперты добавили в «черный список» две марки сгущенного молока

Российские специалисты взяли пробы сгущенки, продаваемого в магазинах сгущенного молока. В результате проверки качества они назвали худшие марки.

Исследованием занимались специалисты Росконтроля и организация Северной столицы «Общественный контроль». Выяснилось, что товары марок «Главпродукт» и «Глубокое» имели несоответствия по нескольким пунктам заявленных показателей.

Список с замечаниями наполнили шесть брендов: «Белгородские молочные продукты», «Густияр», «Торговый дом Сметанин», «Коровка из Кореновки», «Вологодские молочные» и «Лента».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Росконтроль выбрал лучшую зубную пасту. Специалисты отметили, что дорогой товар не всегда говорит о соответствующем качестве. Они отметили пасту, у который были выявлены хорошие очищающие свойства. Всего в исследовании принимали участие восемь брендов.