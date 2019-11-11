Эксперты добавили в «черный список» две марки сгущенного молока

Российские специалисты взяли пробы сгущенки, продаваемого в магазинах сгущенного молока. В результате проверки качества они назвали худшие марки.
Исследованием занимались специалисты Росконтроля и организация Северной столицы «Общественный контроль». Выяснилось, что товары марок «Главпродукт» и «Глубокое» имели несоответствия по нескольким пунктам заявленных показателей.
Список с замечаниями наполнили шесть брендов: «Белгородские молочные продукты», «Густияр», «Торговый дом Сметанин», «Коровка из Кореновки», «Вологодские молочные» и «Лента».
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Росконтроль выбрал лучшую зубную пасту. Специалисты отметили, что дорогой товар не всегда говорит о соответствующем качестве. Они отметили пасту, у который были выявлены хорошие очищающие свойства. Всего в исследовании принимали участие восемь брендов.