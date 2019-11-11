В Курортный район вернулся свет

В Курортный район вернулся свет
Фото: Pixabay

Из-за блэкаута в темноте сидели жители Сестрореца, а также пациенты одной из больниц.

Об этом стало известно сегодня, 11 ноября. Обо всем сообщили в » Ленэнерго». Отключение света произошло несколько часов назад – на наступившее Средневековые пожаловались жители Курортного района. Они писали, что сразу несколько домов остались без света. Позже выяснилось, что в темноте сидели также пациенты больницы № 40 – позже коридоры и палаты осветили благодаря резервным генераторам.

На место приезжала бригада «Ленэнерго», которая оперативно починила свет. Он вернулся в Сестрорецк ближе к половине девятого вечера.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что шторм в Лужском районе оставил без света три тысячи человек. Ураган на территории региона разразился в среду, 6 ноября, ранним утром. Всего пострадали одиннадцать населенных пунктов.

курортный район свет
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путин и Меркель обсудили Украину и Ближний Восток
В Курортный район вернулся свет
Беглов сократил субсидию на общественный транспорт
Пропавшую жительницу Екатеринбурга нашли в колонии
На Звездной двое угодили под колеса автобуса
Президент Боливии Эво Моралес покинул свой пост
Проезд в Кронштадт по дамбе будет ограничен до выходных
«Золотой Граммофон» в Петербурге вызвал бурю негодования у зрителей