В Петербурге особей толстолобика отпустили на волю

Рыб отправили в плаванье по озеру Сестрорецкий разлив.

Об этом стало известно сегодня, 11 ноября. Обо всем сообщает Комитет по природопользованию. Акция прошла в Санкт-Петербурге – представители ведомства выступили за сохранение биоразнообразия. Для этого председатель Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и экологической безопасности Денис Беляев и исполняющий обязанности главы администрации Курортного района города Сергей Алексеев выпустили особей толстолобика в озеро Сестрорецкий разлив.

Специалисты убеждены, что рыбы хорошо повлияют на фауну озера и оно станет чище и обитаемее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что житель Колпино во второй раз пришел в магазин за «бесплатными» покупками. Он снова прикарманил красную рыбу.