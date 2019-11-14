В Смольном назвали стоимость проезда в общественном транспорте в 2020 году

С 1 января 2020 года стоимость разового проезда в наземном городском пассажирском транспорте составит 50 рублей, в метрополитене – 55 рублей. Фото: Baltphoto

С 1 января 2020 года стоимость разового проезда в наземном городском пассажирском транспорте составит 50 рублей, в метрополитене – 55 рублей. Фото: Baltphoto

Со следующего года в Петербурге вырастет стоимость проезда в наземном общественном транспорте и в метро.

С 1 января 2020 года стоимость разового проезда в наземном городском пассажирском транспорте составит 50 рублей, в метрополитене – 55 рублей, сообщили в Смольном.

При этом уточняется, что значительную часть пассажиров, оплачивающих проезд наличными, составляют туристы.

Для владельцев проездных билетов стоимость проезда – как в метро, так и в наземном транспорте Петербурга – с 1 января 2020 года увеличится на 4%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ко второму чтению проекта бюджета Петербурга городские власти должны принять окончательное решение о повышении тарифов общественного транспорта в следующем году.