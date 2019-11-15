Минувший четверг в Петербурге побил температурный рекорд

Синоптик отметил, что 14 ноября не было таким теплым с 2005 года.

Воздух успел прогреться почти до 10 градусов, написал в своем Facebook ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Он отметил, что такого теплого 14 ноября петербуржцы не помнят с 2005 года – правда, в тот год столбик термометра застыл на отметке 9,6 градусов, так что установлен новый рекорд.

К слову, ноябрь в Северной столице выдался богатым на рекорды – 10 ноября также стало самым теплым за последние 80 лет. Температура воздуха составила 9,6 градусов, что на 0,1 градус выше прошлого рекорда.

При этом ночь с 6 на 7 ноября выдалась одной из самых холодных за текущую осень.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что глава «Газпрома» не согласен с прогнозами на зиму. Миллер считает, что синоптики что-то напутали, ведь уже сейчас в некоторых регионах очень холодно.