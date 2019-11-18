В Ленобласти мужчину насильно выселили из аварийного жилья

Его почти что заставили жить в новой квартире.

Об этом стало известно сегодня, 18 ноября. Обо всем сообщила пресс-служба УФССП России по Ленинградской области. Житель Волховского района отказывался съезжать с аварийного жилья, хотя его обещали пересилить в новую квартиру. Он не подписывал договор социального найма, из-за чего страдали его соседи – график расселения подвинулся, все ждали, пока упрямец перестанет противиться решению. Дело пришлось перестать суду, но ленинградец скрылся от приставов.

Чтобы его поймать, пришлось подключить сотрудников ГИБДД – они нашли беглеца на трассе и отправили в отдел судебных приставов. Там его вынудили подписать бумаги, в скором времени мужчина переселится.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге из аварийного жилья к 2025 году переселят 297 тысяч человек. К расселению, как отметил председатель жилищного комитета Виктор Борщев, намечены пять многоквартирных домов. Двое из них уже расселены, трое находятся в работе.