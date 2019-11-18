Петербуржцы будут наслаждаться теплом до пятницы

Уже совсем скоро в Северной столице начнет холодать, а пока что горожане могут наслаждаться днями без сильных осадков и перепадов температур.

Об этом стало известно сегодня, 18 ноября. Обо всем рассказал главный синоптик Александр Колесов, передает 78.ru. Он отметил, что погода не будет сильно меняться до четверга, так как сильного ветра нет, а теплые массы пока стоят над регионом, именно поэтому в Санкт-Петербурге относительно тепло. Температура воздуха будет составлять до плюс семи градусов, а в Ленинградской области до плюс восьми градусов днем.

В пятницу все кардинально изменится: ночи станут холоднее, днем температура не сможет подняться выше ноля. Вполне может выпасть снег, а также ожидаются осадки в виде мороси.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптики рассказали, когда наступит климатическая зима. В целом по стране зима ожидается теплее обычного.