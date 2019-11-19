Петербуржцы выбрали самый чистый район города

Петербуржцы выбрали самый чистый район города
Уборка в Петербурге. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Больше всего люди довольны тем, как убирают в Петроградском районе.

Об этом стало известно сегодня, 19 ноября. Голосование проводилось на сайте комитета по благоустройству с 21 октября по 11 ноября. В нем приняли участие 26 тысяч человек. Большинство считают, что звание самого чистого района Санкт-Петербурга достоин Петроградский район – горожане убеждены, что там хорошо справляются с уборкой. Второе место досталось Кронштадтскому району, а тройку лидеров замкнул Петродворцовый район.

Напоминаем, что главой администрации Петроградского района является Иван Громов – он занимает этот пост с сентября 2016 года. После прихода к власти губернатора Александра Беглова был одним из тех, кто остался при должности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург готовится к зиме: продолжается уборка дорог и улиц. В уборке задействуют специальную технику, оснащенную системой навигации.

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