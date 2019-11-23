Депутаты Петербурга организуют акцию по раздельному сбору мусора

Люди смогут сдать бумагу, стекло, алюминий, железо, а также пластик и опасные отходы.

Об этом стало известно сегодня, 23 ноября. Обо всем рассказал депутат ЗакСа Денис Четырбок на своей странице во «Вконтакте». Он отметил, что инициатором проведения экологической акции также выступил депутат Алексей Цивилев. Оба предлагают петербуржцам задуматься о раздельном сборе мусора и принять участие в мероприятии, которое состоится в муниципальном образовании Княжево уже 30 ноября. Люди смогут принести бумагу, стекло, алюминий и железо, пластик ПЭТ-1 и опасные отходы (батарейки, лампы, ртутные термометры).

Некоторые люди в комментариях под постом отметили, что давно пора проводить не отдельные акции, а проводить полноценную реформу и строить заводу по переработки мусора. Четырбок заявил, что нужно начать с малого.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на парковке МЕГА Дыбенко появился пункт раздельного сбора мусора.