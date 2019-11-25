«Лента» получила иск на 7 млрд рублей за участок на намывных территориях

&#171;Лента&#187; получила иск на 7 млрд рублей за участок на намывных территориях
"Лента" задолжала 7 миллиардов рублей. Фото: pixabay.com

В Арбитражный суд Петербурга и области обратилась компания «Терра Нова». Она подала иск к торговой сети супермаркетов «Лента» из-за долгов за аренду участка на намыве Васильевского острова.

Об этом стало известно в понедельник, 25 ноября. «Терра Нова» намерена взыскать с владельцев «Ленты» семь миллиардов рублей, которые предприятие «Seven Suns Development» задолжало за участок площадью в шесть гектаров, расположенный на намывных территориях Василеостровского района.

Компания приобрела участок в прошлом году. Иск «Терра Новы» рассмотрит Арбитражный суд Северной столицы и Ленинградской области.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге перед судом предстала мошенница, представлявшаяся туроператором. Женщина обманула людей, продавая несуществующие путевки, на полтора миллиона рублей.

арбитражный суд аренда васильевский остров долг иск лента намывные территории санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Совет федерации одобрил закон о запрете продажи техники без российского софта
Владельцы «Ждуна» подали в Арбитражный суд Петербурга иск к ...
Forbes озвучил рейтинги самых высокооплачиваемых руководителей в России
В Петербурге водитель на KIA Rio притворился пешеходом, проехав по ...
Стали известны предположительные даты встречи Земли с астероидом
В Петербурге создадут международный технологический хаб
Роза Сябитова пострадала на съемках «Форда Боярда»
В Ленобласти для предприятий снизят плату за вывоз мусора