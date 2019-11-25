«Лента» получила иск на 7 млрд рублей за участок на намывных территориях

В Арбитражный суд Петербурга и области обратилась компания «Терра Нова». Она подала иск к торговой сети супермаркетов «Лента» из-за долгов за аренду участка на намыве Васильевского острова.

Об этом стало известно в понедельник, 25 ноября. «Терра Нова» намерена взыскать с владельцев «Ленты» семь миллиардов рублей, которые предприятие «Seven Suns Development» задолжало за участок площадью в шесть гектаров, расположенный на намывных территориях Василеостровского района.

Компания приобрела участок в прошлом году. Иск «Терра Новы» рассмотрит Арбитражный суд Северной столицы и Ленинградской области.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге перед судом предстала мошенница, представлявшаяся туроператором. Женщина обманула людей, продавая несуществующие путевки, на полтора миллиона рублей.