В Петербурге трамваи №20 и №48 изменят маршруты

Из-за проведения дорожных работ в зоне трамвайных путей 30 ноября и 1 декабря, ежедневно, с 09:00 до 19:00 закрывается трамвайное движение по Большому Сампсониевскому проспекту у 1-го Муринского проспекта.

Трамвай №20 начнет движение от к/ст «Проспект Культуры» по пр. Культуры, пр. Луначарского, пр. Энгельса, 2-му Муринскому пр., Политехнической ул., 1-му Муринскому пр., Лесному пр., ул. Академика Лебедева до к/ст «Площадь Ленина», сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс».

Маршрут трамвая №48 начнется от к/ст «Лахтинский разлив» по ул. Савушкина, Торжковской ул., Сердобольской ул., Большому Сампсониевскому пр., пр. Энгельса, 2-му Муринскому пр., Политехнической ул. до к/ст «Ж/д станция Кушелевка».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге с 9 по 22 ноября закрывается движение трамваев по проспекту Испытателей. Работы затронут участок от Коломяжского проспекта до Светлановской площади.