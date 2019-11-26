Петербуржцы стали чаще покупать квартиры в строящихся домах

Главной причиной таких показателей быть реформа в строительной отрасли. Фото: pixabay

Главной причиной таких показателей быть реформа в строительной отрасли. Фото: pixabay

В Северной столице с начала 2019 года заметно вырос спрос на жилье в строящихся домах. В Ленобласти покупка таких квартир наоборот пошли на спад.

В связи с реформой в строительной отрасли общее количество подписанных договоров с покупателями начало увеличиваться значительными скачками, когда в минувшем году цифра росла равномерно.

Согласно данным Управления Росреестра по городу, за последние 10 месяцев спрос на новые квартиры увеличился на 16%. Как сообщает Neva.Today, главной причиной таких показателей может быть реформа в стройотрасли.

Ленобласть увеличением результатов похвастаться не может, там наоборот отмечается сокращение продаж нового жилья примерно на 6%.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что регионы РФ с обманутыми дольщиками будут активнее оказывать им помощь. Вице-премьер РФ Виталий Мутко призвал ответственнее отнестись к данной проблеме.