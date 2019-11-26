В ГАТИ рассказали об ограничения на дорогах с 28 ноября

По улице Егорова нельзя будет проехать аж до конца апреля 2020 года.

Об этом стало известно сегодня, 26 ноября. Обо всем рассказали в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции. С 28 ноября в Санкт-Петербурге некоторые дороги будут недоступны в связи с ремонтом фасадов, работами на газопроводе и инженерных сетях. Так, автомобилисты не смогу проехать по Прилукской улице до утра 29 ноября, так как там будут трудиться сотрудники «Дирекции транспортного строительства».

Самые долгие ограничения введут на улице Егорова – она не будет доступна с 28 ноября по 29 апреля 2020 года. Также газовщики буду реконструировать газопровод на участке на Гранитной улицы. Все эти моменты стоит учитывать автомобилистам, чтобы не тратить время на составление нового маршрута.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что движение по трассе М-11 «Москва — Петербург» откроют 27 ноября.