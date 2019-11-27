Имущество завода троллейбусов могут распродать на публичных торгах

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск банка «Россия» к шести компаниям. В их числе оказалось ЗАО «Тролза».

ЗАО «Тролза» — завод, который изготавливает троллейбусы для 90 городов России. На данный момент он находится в сложном финансовом состоянии.

Банк «Россия» потребовал взыскания задолженности по кредитному договору и обращения взыскания на предмет залога.

Суд вынес решение, что 43 заложенных объекта недвижимости, 125 единиц движимого имущества троллейбусного завода будут проданы с публичных торгов, если вердикт суда не обжалуют.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области открыли реконструированный участок федеральной трассы А-121 «Сортавала». Теперь от Приозерска до Карелии можно доехать за полчаса, сообщили в пресс-службе областного правительства.