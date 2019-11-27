Суд назвал законным разбор флигеля Шуваловского дворца

Суд назвал законным разбор флигеля Шуваловского дворца
Дворец Шувалова начали демонтировать. Фото: Яндекс.ru

Решение КГИОП пытались оспорить активисты, но пока закон не на их стороне.

Об этом стало известно сегодня, 27 ноября. Обо всем сообщили в объединенной пресс-службе судов города. КГИОП, считает Санкт-Петербургский городской суд, не нарушил закон, когда приняли решение о строительных работах в объекте культурного наследия федерального значения. Активисты же считают, что недопустимо разбирать флигель Шуваловского дворца и приспособлять его для современного пользования.

Напоминаем, что петербуржцев возмутило, что здание скрыли от глаз за строительными лесами и они не имели возможности следить за происходящим на объекте. Активисты переживают, что дворец пострадает и будет утерян важный элемент архитектурного ансамбля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что КГИОП разработает 60 проектов реставрации исторических фасадов Петербурга. Комитет по охране памятников Санкт-Петербурга в следующем году получит 185 миллионов рублей на создание 60 проектов реставрации исторических фасадов города.

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