По трассе М-11 за час проехало более 400 автомобилей

Торжественное открытие автодороги состоялось в среду. На церемонию приезжал Владимир Путин.

Об этом стало известно 27 ноября. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на госкомпанию «Автодор». После того, как трассу М-11 открыли, за час по ней проехало более 400 автомобилей. Машины подсчитывали на пункте взимания платы, находящийся недалеко от КАД.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин торжественно открыл дорогу, которая соединяет Москву и Санкт-Петербург.

К слову, приезд главы государства спровоцировал не один транспортный коллапс – автомобилисты целый день жаловались на пробки. Вечером люди не могли доехать до Пулково и им приходилось идти пешком с огромными чемоданами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что МЧС предостерегает о гололеде на дорогах Петербурга. Сохраняется вероятность ДТП, предупредили в ГУ МЧС России по Петербургу. Чтобы избежать аварий, автомобилистам рекомендуют соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.