Жители Сланцев в недоумении: часть города оцепили силовики

Жители Сланцев в недоумении: часть города оцепили силовики
Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Спецслужбы проводят антитеррористические учения.

Об этом стало известно сегодня, 28 ноября. Обо всем сообщает 47news, ссылаясь на Оперативный штаб под эгидой НАК. Антитеррористические учения проходят в городе Сланцы – в них задействованы сотрудники ФСБ и силовые подразделения ведомства. На данный момент невозможно пройти к Сланцевскому индустриальному техникуму на улице Климчука. Местным жителям остается обходить его стороной.

Как долго еще продлятся учения – не уточняется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что подразделения антитеррора ЗВО прошли проверку в Ленобласти. Особое внимание уделялось взаимодействию между военными — как налажен контакт между командованием соединений, начальниками гарнизонов с представителями других силовых структур и ведомств по вопросам противодействия терроризму.

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