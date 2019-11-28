Прокуратура требует выплатить работникам «Метростроя» 2,2 млн рублей

Прокуратура требует выплатить работникам &#171;Метростроя&#187; 2,2 млн рублей
Фото:pixabay.com

Сотрудники компании уверяют, что им не выплачивают зарплаты.

Об этом стало известно сегодня, 28 ноября. Обо всем рассказали в прокуратуре Санкт-Петербурга. В сообщении уточняется, что состоялась проверка в управлении-15 компании «Метрострой». Сотрудники уверяли, что им не выплачивают зарплаты и это оказалось правдой. Предприятие вынуждено заплатить 2,2 миллиона рублей. Также в отношении «Метростроя» возбудили административное дело, которое будет рассмотрено в ближайшее время.

«Погашение задолженности находится на контроле прокуратуры района»,

— говорится на сайте прокуратуры.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в «Метрострое» протечки назвали стандартным явлением для Петербурга. Метро Петербурга вновь провалило испытание на гидроизоляцию. Вода просочилась на станции «Проспект славы», «Беговая» и «Дунайская».

метрострой прокуратура
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