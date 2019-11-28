В Кронштадте нашли детали угнанных в Европе машин

В Кронштадте нашли детали угнанных в Европе машин
Фото: Pixabay

Непонятно, как именно б/у запчасти попали на склад. Оперативники разбираются в обстоятельствах инцидента.

Об этом стало известно сегодня, 28 ноября. Обо всем сообщает издание «Фонтанка». Склад с «заграничными» запчастями от автомобилей, многие из которых числятся угнанными, обнаружили в Кронштадте на Цитадельском шоссе. Сотрудники правоохранительных органов провели проверку в помещении и решили пробить по базе номера первой попавшейся детали. Выяснилось, что ее сняли с машины, которую разыскивает владелец из Германии.

Субарендатор отметил, что бизнесом занимается его супруга, которая скупает детали у различных фирм. Пока что мужчина не предоставил доказательств, но обещал сделать это в ближайшее время.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге трое пытались похитить иномарку за 1,3 млн рублей.

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