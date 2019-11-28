Латвия не смогла провезти в Россию плавленные сырки

При проверке документов выяснилось, что неверно указаны некоторые данные.

Об этом стало известно сегодня, 28 ноября. Обо всем рассказали в Управлении Россельхознадзора. Плавленные сырки «Пуск» из Латвии проверили в Псковской области. Выяснилось, что в документах неправильно указали адрес импортера и адрес грузополучателя. Поэтому 13,5 тонн продукции животного происхождения на территорию России не пропустили.

Уточняется, что на упаковках не было маркировки на русском языке Груз перевозили из Дании в Казахстан.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что финская таможня вернет гражданам 11,5 млн евро из-за использования неверных курсов валют. Таможня Финляндии в течении трех лет взымала с граждан ошибочные суммы при растаможивании товаров. Это происходило в период с мая 2016 года по июнь текущего года.