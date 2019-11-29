Автомобилистов Петербурга ожидает гололедица в субботу утром

Все ближе зима, а значит и низкие температуры. Горожанам стоит быть внимательнее на дорогах, уверяют спасатели.

Об этом стало известно сегодня, 29 ноября. Обо всем сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Спасатели предупреждают автомобилистов – утром 30 числа дороги города могут покрыться коркой льда. Из-за этого нужно быть осторожнее не только водителям, но и всем пешеходам, так как может увеличиться количество аварии.

Напоминаем, что для борьбы с осадками и наледью власти закупили соль. Тем временем в Роспироднадзоре отметили, что выступают против использования реагентов, которые могут навредить водоемам.

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