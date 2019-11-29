В Петербурге к концу года достроят два проблемных жилых комплекса

Речь идет о ЖК «Ярославский удел» и «Эврика», которые почти готовы.

Об этом стало известно сегодня, 29 ноября. Обо всем сообщили в комитете по строительству Санкт-Петербурга. Два долгостроя, уверили в ведомстве, планируют сдать уже в конце 2019 года. Так, ЖК «Ярославский удел» готов на 98%, так что дольщики в ближайшее время получать ключи и въедут в новые квартиры. Для окончания работ в ЖК «Эврика» понадобится чуть больше времени, но специалисты уверяют, что справятся за месяц. Затем подрядчикам останется пройти проверку инспекторов Службы Госстройнадзора, чтобы сдать объекты в эксплуатацию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге сдали в эксплуатацию долгострой «Ижора». Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК-долгостроя, который начали возводить еще в 2011 году.