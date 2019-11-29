В Ленобласти предприятие оштрафовали почти на 1 млн рублей

Застройщик заплатит за незаконное пользование недрами региона.

Об этом стало известно сегодня, 29 ноября. Обо всем сообщают инспекторы Госэконадзора. Ведомству пришлось оштрафовать компанию ООО «Питержилстрой» за пользование недрами Ленинградской области. Дело в том, что застройщик пробурил скважину и добывал через нее подземную воду, а разрешение на это получить забыл. В отношении «Питержилстроя» возбудили административное дело. Теперь застройщику придется заплатить 900 тысяч рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сеть ресторанов Ольги Бузовой оштрафовали на 100 тысяч рублей. Два ресторана Бузовой в Москве сейчас закрыты по техническим причинам, также у нее есть ресторан в петербургском ТРК «Галерея».