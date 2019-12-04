Петербуржцы увидели ОМОН и кинологом на Богатырском

Автомобилистов просят открывать багажники. Что стало причиной проверки – непонятно.

Об этом стало известно 4 декабря. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что сотрудники ОМОН и кинологи находятся на Богатырском проспекте у съезда с ЗСД. Они останавливают машины и просят автомобилистов открывать багажники, чтобы посмотреть их содержимое.

Горожане отмечают, что чаще всего останавливают черные «Хендаи». Возможно, сотрудники правоохранительных органов разыскивают преступника. Пока что никаких официальных данных не поступало.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Красном Селе маленький мальчик, перебегавший дорогу, угодил под колеса машины. В сети опубликовали видео, на котором заметно, как ребенок выбегает на пешеходный переход и оказывается под колесами автомобиля.