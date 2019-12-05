В Петербурге трамваи №18 и №47 изменят маршруты

Из-за путевых работ 7 декабря, с 09:00 до 18:00 закрывается трамвайное движение по проспекту Авиаконструкторов от улицы Шаврова до Стародеревенской улицы.

Трамвай №18 начнет движение от к/ст «Станция метро «Старая деревня»» по действующей трассе до ул. Ильюшина далее по пр. Испытателей до к/ст «Удельный парк», сообщили в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс».

Маршрут трамвая №47 начнётся от к/ст «Станция метро «Старая деревня»» по Гаккелевской ул., ул. Оптиков, Стародеревенской ул. до ул. Ильюшина и далее по действующей трассе до к/ст «Удельный парк»;

Трамвай №55 проследует от к/ст «Придорожная аллея» по действующей трассе до к/ст «Байконурская улица».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге с 9 по 22 ноября закрывается движение трамваев по проспекту Испытателей. Работы затронут участок от Коломяжского проспекта до Светлановской площади.