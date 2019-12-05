«Трансмашхолдинг» приобрел здание в центре Петербурга

Стоимость завода оценили в более чем 461 миллион рублей.

Об этом стало известно сегодня, 5 декабря. Обо всем сообщает пресс-служба Российского аукционного дома. Структура «Трансмашхолдинга» приобрела ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод» за 461,66 миллиона рублей. Предприятие представляет из себя комплекс трех зданий площадью в 4,1 тысячи квадратных метров на набережной реки Мойки.

Уточняется, что завод все это время не использовался и находился в плохом состоянии. Объект не является архитектурным памятником, но считается лакомым кусочком для застройщиков – это последний участок под застройку в центре Северной столице.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Еврострой» выкупил аварийные здания на Малом проспекте Петроградки. Здания 79, 81 и 83 литера А по Малому проспекту Петроградки раньше принадлежали организации «Строймонтаж».