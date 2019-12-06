«Аллегро» задерживается по пути из Финляндии в Россию

Задержка поездка составлять около полутора часов.

Об этом стало известно сегодня, 6 декабря. Обо всем сообщает пресс-служба Российских железных дорог. Поезд, который едет из Финляндии в Санкт-Петербург, по непонятной причине опаздывает примерно на полтора часа. В компании отметили, что всему виной – технический сбой. Других подробностей пока не поступало. Сказано также, что поезд из Северной столицы также может тронуться с опозданием.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что между Москвой и Петербургом пустят дополнительные поезда. В новом графике РЖД на 2019-2020 годы ускорят 334 железнодорожных маршрута, появится 46 абсолютно новых и будут запущены 14 дополнительных дневных поездов.