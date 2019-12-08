Петербуржцы не могут выехать из Финляндии

Любители новогоднего шоппинга стоят в многокилометровых пробках.

Об этом стало известно сегодня, 8 декабря. Отследить количество автомобилей можно на портале «Граница.ру». Самая длинная очередь образовалась в Брусничном – десятки машин пытаются попасть в Россию из Финляндии. По предварительным данным, автомобилистам придется стоять в пробке около двух часов. То же происходило и днем – более 150 машин хотели пересечь границу и уехать в Иматру.

Напоминаем, что сейчас получить визу в Финляндию для петербуржцев стало немного сложнее, но петербуржцы все равно не изменяют себе и частенько ездят в соседнюю сторону погулять и сходить в магазины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на границе выезда из Финляндии пробка: стоят 450 машин.