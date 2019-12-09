«Горэлектротранс» не будет покупать новые троллейбусы

На сегодняшний день Горэлектротранс обслуживает 83 маршрута, из них 37 трамвайных и 46 троллейбусных. Фото: Baltphoto

На сегодняшний день Горэлектротранс обслуживает 83 маршрута, из них 37 трамвайных и 46 троллейбусных. Фото: Baltphoto

С чем связано такое решение – не уточняется.

Об этом стало известно сегодня, 9 декабря. Обо всем сообщается на сайте госзакупок. «Горэлектротранс» объявлял конкурс о покупке новых троллейбусов еще в прошлом месяце. Предприятие намеревалось приобрести 87 транспортных средств за 3,7 миллиарда рублей. Часть из них были бы с увеличенным автономным ходом, другая – особо крупного класса. Их должны были привезти в Санкт-Петербург в 2020 году, но конкурс по непонятной причине отменили.

Напоминаем, что также «Пассажиравтотранс» собирается закупить к маю 2020 года новые автобусы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Смольном объявили конкурс на реконструкцию петербургского СКК. Масштаб СКК позволит принять до 20 тысяч человек на главной арене и до 300 человек на малой. Кроме того, рядом планируется создание парка отдыха.