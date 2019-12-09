Организатора незаконной свалки задержали в Ленобласти

Его поймали неравнодушные местные жители.

Об этом стало известно сегодня, 9 декабря. Обо всем сообщает Piter.TV. Незаконную свалку обнаружили недалеко от поселка Хапо-Ое в Ленинградской области. Туда выбрасывали огурцы, тыквы, перец, яблоки и мандарины в общей сложности в поле лежало около 600 килограммов овощей и фруктов. К слову, неподалеку от населенного пункта находятся магазин и овощная база, владельцев которой и винят в случившемся.

Овощи и фрукты на свалку свозили на Газели. Водитель, когда его поймали за процессом, представился Ильей и пообещал, что соберет их и утилизирует правильно, но на следующий день ничего не изменилось.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Лужском районе природный заказнике превратили в свалку. По чьей вине территория превратилась в свалку – остается только догадываться. Ведомство разыскивает виновных, чтобы привлечь их к ответственности