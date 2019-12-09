«Ленсвет» обещает зажечь огни на мостах Петербурга уже сегодня

До Нового года остается всего ничего – наконец в город приходит особенная атмосфера.

Новогодние украшения на мостах в Санкт-Петербурге включат сегодня, 10 декабря. Обо всем сообщает «Ленсвет». Большинство горожан и туристов с нетерпением ждут этого события, чтобы сделать красивые фотографии и выложить в соцсети.

До этого украшения развесили в центре города, а сейчас постепенно заканчивают преображать остальные районы, чтобы к петербуржцам поскорее пришло праздничное настроение. Люди делятся восторгом от увиденного, у многих появляется мотивация усердней работать, чтобы потом хорошо отдохнуть.

Отмечается, что гирлянды на главной елке засветятся позже остальных – 21 декабря. В конце декабря петербуржцев ждет множество мероприятий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что город потратит 6,5 млн рублей на украшение Казанского собора к Новому Году.